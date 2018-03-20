Госпрограмму вооружений скорректируют с учетом послания Путина Федеральному собранию

Министр обороны РФ дал поручение своим заместителям до 3 апреля представить предложения по изменению плана деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограммы вооружений до 2027 года.

«В целях безусловного выполнения поручений президента в план деятельности Министерства обороны до 2020 года и государственную программу вооружений на 2018–2027 годы будут внесены соответствующие коррективы», – сказал Шойгу на совещании в Министерстве обороны.

Шойгу подчеркнул, что в своем послании Путин определил основные задачи, которые предстоит решать стране в последующие годы. В частности, речь идет об увеличении доли новейшего вооружения, интенсивности боевой подготовки.

Пристальное внимание будет уделяться улучшению условий службы и быта, военному образованию, решению жилищного вопроса и повышению денежного довольствия военнослужащих и заработной платы гражданского персонала.