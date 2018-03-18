В Псковской области экипажи ударных вертолетов ЗВО уничтожили боевую технику и самолеты на аэродромах условного противника

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-24 и Ми-8АМТШ Западного военного округа (ЗВО) на учениях в Псковской области поразили свыше 100 мишеней, имитирующих колонны боевой техники и самолеты, на аэродромах условного противника.

Как сообщается на сайте Министерства обороны РФ, на этапе практических действий экипажи вертолетов выполнили летно-тактические задания одиночно и в составе звеньев с боевыми пусками управляемого и неуправляемого ракетного, бомбового и пушечного вооружения. Всего в ходе выполнения учебно-боевых стрельб было израсходовано свыше 100 неуправляемых авиационных ракет, около 10 фугасных авиационных бомб и более 300 снарядов к авиационной пушке.

Созданная мишенная обстановка максимально приближена к боевой, что позволило наиболее объективно оценить работу экипажей во время боевого применения. Кроме того, экипажи боевых машин выполнили задачи огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, ведущих маневренный бой с превосходящими силами условного противника.

В учебно-боевых стрельбах было задействовано более 30 экипажей современных ударных вертолетов Ка-52, Ми-24 и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ бригады армейской авиации ЗВО.