Пушков провел лекцию в Военной академии Генштаба ВС РФ

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выступил с лекцией перед слушателями Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Встреча с учащимися и преподавателями Академии проходила в рамках курса «Армия и общество».

В своем докладе Пушков затронул вопросы информационного противоборства, международной безопасности, взаимоотношения России с другими государствами и позиции нашей страны на геополитической арене.