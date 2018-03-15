Шойгу рассказал об «аналоге» конкурса «Лидеры России» для вооруженных сил

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об «аналоге» конкурса «Лидеры России» в вооруженных силах РФ, который военное ведомство проводит на регулярной основе.

«У нас такой проект проходит регулярно. Как правило, два раза в год — весной и осенью», - пошутил министр, отвечая на вопросы участников форума «Россия — страна возможностей».

По его словам, конкурс в научные роты — не менее 25 человек на место, и сообщил о планирующемся конкурсе для желающих служить в военном инновационном технополисе «Эра».

Ранее министр обороны РФ сообщил, что открытие технополиса «Эра» в Анапе запланировано на 1 сентября. Специалисты технополиса будут заниматься прорывными н