Российские военные доставили в провинцию Дейр-Эз-Зор гуманитарную помощь

Российский Центр по примирению сторон на территории Сирийской Арабской Республики провел гуманитарную акцию в населенном пункте Шхам провинции Дейр-Эз-Зор. Местное население получило 1,9 тонны продуктов.

Кроме того, обеспечена безопасность прохождения гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Дар-эль-Кебира провинции Хомс. Местному населению доставлены 99 тонн продовольствия и предметов первой необходимости.

В течение суток за медицинской помощью в Центр обратились 68 человек.

Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с нарушениями режима прекращения боевых действий, зафиксировала семь случаев стрельбы в провинциях Алеппо и Дамаск.

Установлено, что беспорядочная стрельба из минометов и стрелкового оружия велась в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок.