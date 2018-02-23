Командующий Воздушно-космическими силами поздравил военнослужащих с 23 Февраля

Поздравление с Днем защитника Отечества от главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-полковника Сергея Владимировича Суровикина:

«Поздравляю личный состав Воздушно-космических сил, ветеранов авиации, противовоздушной обороны, космических войск и всех жителей нашей страны с государственным праздником – Днем защитника Отечества!

Основываясь на лучших боевых традициях, военнослужащие ВКС показывают высокий уровень профессиональной подготовки и лучшие качества воинов – защитников своего Отечества.

Наилучшие пожелания здоровья, благополучия, неиссякаемой веры ветеранам, всем военнослужащим! Особенно тем, кто находится сегодня на боевых постах, кто обеспечивает безопасность нашей стран, и в первую очередь тем, кто выполняет специальные задачи в Сирийской Арабской Республике.

Счастья, успехов во всех делах! Семейного благополучия и всего самого наилучшего! С праздником!».