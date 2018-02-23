Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. Шойгу отметил, что военные России эффективно решают задачи по обеспечению безопасности страны, защищают ее интересы, совершенствуют свое мастерство, а также успешно борются с международным терроризмом.

«Личный состав уверенно осваивает современное вооружение и военную технику, совершенствует профессиональное мастерство, успешно борется с международным терроризмом», – сказано в сообщении, опубликованном сайте Министерства обороны России.

Двадцать третьего февраля в 21:00 по местному времени в ознаменование праздника Шойгу приказал произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил России в Москве, Волгограде, Керчи, Новороссийске, Мурманске, Севастополе, Смоленске, Санкт-Петербурге, Туле и в городах дислокации штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

В Российской Федерации 23 февраля празднуется День защитника Отечества. Этот праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля каждый год отмечался День Советской армии и ВМФ. В этот день россияне чествуют тех, кто служил или служит в рядах ВС РФ.