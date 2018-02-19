Минобороны: за последние сутки в свои дома в Сирии вернулись 172 человека

Примирение враждующих сторон и оказание гуманитарной помощи мирным жителям остаются главными - направлениями политического урегулирования в САР, рассказал начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Российско-иранско-турецкий совместный Координационный центр в течение суток фиксировал отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб, Хомс и в пригороде Дамаска – Восточной Гуте.

Отмечается обострение обстановки в Восточной Гуте. Незаконными вооруженными формированиями обстреливаются жилые кварталы Дамаска. В течение суток было зафиксировано семь обстрелов. Боевики выпустили девятнадцать мин, в результате чего пострадали мирного люди.

«В населенный пункт Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор доставлено около двух тонн продуктов питания и питьевая вода. В городе Алеппо воспитанникам интерната переданы детская одежда, мягкие игрушки, канцелярские принадлежности. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь пятидесяти двум сирийцам, включая восемнадцать детей», - отметил Евтушенко.

Российский Центр по примирению продолжает создавать условия для возвращения беженцев к местам прежнего проживания. Также, при содействии Центра по примирению, оказывается гуманитарная и медицинская помощь жителям Восточных территорий провинции Дейр-эз-Зор, куда с 8 февраля вернулось 114 семей.