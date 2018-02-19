Шойгу проверил организацию работы в трех цехах «Красмаша»

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад руководителей и конструкторов «Красмаша» о перспективных разработках предприятия, которое производит ракеты для вооруженных сил и космической отрасли.

Генеральный директор «Красмаша» Владимир Колмыков доложил главе военного ведомства о ходе выполнения государственного оборонного заказа, модернизации производственной базы завода под изготовление перспективных образцов продукции.

В производственном корпусе «Красмаша» Шойгу проверил организацию работы в трех цехах – механосборочном, сборки и сварки, окончательной сборки. Министру продемонстрировали информационные фильмы об испытаниях изделий «Красмаша».

Напомним, на заводе выпускают баллистические ракеты для подводных лодок и модули разгонных блоков для ракет-носителей «Зенит» и «Протон».

Также глава оборонного ведомства проверил организацию учебного процесса в Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета.

В одной из аудиторий прошло занятие по дисциплине «Боевое применение подразделений радиотехнических войск». Здесь работала тренажерно-имитационная аппаратура: на нее выводилась информация по воздушным целям, которая после обобщения и анализа отправлялась для уничтожения нарушителей госграницы.

В тренажерном классе «Тест» курсанты отточили навыки боевой работы в составе расчета одного из подразделений РТВ.

По итогам инспекции министр дал директору института Евгению Гарину ряд практических рекомендаций относительно организации учебного процесса в вузе.