Шойгу: военная кафедра ТГУ начнет готовить офицеров запаса в 2019 году

В 2019 году на военной кафедре Тувинского государственного университета начнется подготовка офицеров запаса, передает РИА Новости слова Сергея Шойгу, который находится с визитом в республике.

«Со следующего года откроем на военной кафедре ТГУ подготовку офицеров запаса. Рассчитываем на то, что для Минобороны здесь будут готовить специалистов по определенной профессии и определенной специальности», - сказал министр.

По его словам, сейчас на военной кафедре вуза студенты имеют возможность проходить срочную военную службу без отрыва от учебы. И так молодых людей по всей России 66 тысяч человек.

Российское военное ведомство многое делает для молодежи, которая, с одной стороны, хочет служить в армии, с другой - стремится продолжить карьеру в профессии, которую получает в высших учебных заведениях. Со стороны Минобороны организованы научные и спортивные роты, военные кафедры при вузах.

Ранее Сергей Шойгу побывал на хоккейной тренировке в Кызылском президентском кадетском училище и вручил ребятам клюшки.