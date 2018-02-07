Спезназ ЮВО сбивает беспилотники с «Арбалета»: видео

Разведчики Южного военного округа получили на вооружение новый боевой модуль с дистанционным управлением «Арбалет» на базе бронеавтомобиля «Тигр».

В комплексе также имеется крупнокалиберный пулемет «Корд» и тепловизор. «Арбалет» способен поражать воздушные цели с расстояния полтора километров.

При узком поле зрения система распознает цели на дальности в два с половиной километра, чего вполне достаточно для борьбы с дронами и низколетящими вертолетами.

Масса модуля составляет 250 килограммов, а его боекомплект рассчитан примерно на 500 выстрелов. Новейший «Арбалет» серьезно расширит возможности спецподразделений.