Псковское соединение ВДВ получило новейшую бронетехнику

Десантно-штурмовой полк Псковской десантно-штурмовой дивизии получил во вторник батальонный комплект новейшей бронетехники – боевые машины десанта БМД-4М и гусеничные бронетранспортеры БТР-МДМ, заявил на торжественнной церемонии передачи техники командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

По словам Сердюкова, поставки были проведены в рамках государственной программы вооружения. Командующий ВДВ также подчеркнул, что оснащение ВДВ новыми образцами – важный этап в развитии войск.

Псковское десантно-штурмовое соединение стало третьим в ВДВ, которое перешло на БМД-4М и БТР-МДМ.

БМД-4М – боевая машина десанта, модернизация БМД-4. Основная особенность БМД-4М – оригинальный силовой блок и ходовая часть заменены на серийные, применяемые на БМП-3, что позволяет сократить затраты на обслуживание и эксплуатацию в войсках.

БТР-МД «Ракушка» – российский десантируемый плавающий бронетранспортер. Основным предназначением бронетранспортера является замена в войсках БТР-Д.