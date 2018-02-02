В годовщину знаменитой битвы жителям Волгограда показали новейшее вооружение

Многие жители Волгограда говорят, что 2 февраля для них - день города. Это неудивительно, ведь он был разрушен практически полностью из-за ожесточенных боев в ходе Сталинградской битвы и после отстраивался вновь.

Сегодня на центральной площади прошел торжественный парад в ознаменование великой победы ровно 75 лет назад. Считается, что именно здесь, в Сталинграде, удалось переломить ход войны с фашистами и начать победное шествие на Берлин.

Парад принял командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. По площади прошли более полутора тысяч человек - солдаты и офицеры, курсанты академии МВД и МЧС, кадеты и нацгвардия.

Колонну техники возглавил Т-34, танк Победы. За ним проследовали более 70 боевых машин. Впервые по Волгограду прошел оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Кроме него проехали реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Торнадо», зенитный ракетный комплекс С-400.

В завершении парада, в небе над площадью пролетели около 50 вертолетов, штурмовиков, бомбардировщиков и истребителей.

Далее по всему городу пройдут торжественные мероприятия, для горожан выступят легендарные «Стрижи», а вечером будет дан грандиозный салют.