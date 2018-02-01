Воздушная репетиция парада в честь дня победы под Сталинградом: видео с вертолета

В небе над Волгоградом состоялась тренировка авиационной части парада, который состоится 2 февраля. На представленных кадрах можно наблюдать маршрут, которым военная авиация пролетит в этот день. Маршрут запечатлен на видео из кабины вертолета.

Ранее сообщалось, что на центральной площади Волгограда прошла первая репетиция парада, который состоится 2 февраля, в день победы советских воинов в Сталинградской битве. Праздничные мероприятия в этом году приобрели федеральный статус. Важность обусловлена датой - в этом году прошло ровно 75 лет со дня разгромного поражения немецких войск под городом на Волге.

В репетиции наземной части парада на площади Павших Борцов участвовали более полутора тысяч военнослужащих и курсантов академии Министерства внутренних дел. После прохода пеших колонн отработала бронетехника, первыми на площадь Павших Борцов выехал легендарный танк Т-43, следом за ним проследовали комплексы «Искандер», «Смерч», «Торнадо» и С-300.