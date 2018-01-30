Боевики нарушили режим перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с нарушениями режима прекращения боевых действий, зафиксировала семь случаев стрельбы в провинциях Алеппо и Латакия.

Установлено, что беспорядочная стрельба велась из минометов и стрелкового вооружения в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*.

В целом, обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Ранее российский Центр по примирению призвал все стороны конфликта соблюдать достигнутые 26 января договоренности о полном прекращении огня в Восточной Гуте, пригороде Дамаска, и не поддаваться на провокации вооруженных формирований, которые не присоединились к этим договоренностям.

Напомним, сегодня в Сочи официально начал работу Конгресс сирийского национального диалога. Участники обсудят, в каком направлении будет двигаться Сирия после победы над ИГИЛ*.

* - террористические группировки, запрещенные в РФ.