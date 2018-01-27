Российские военные призвали прекратить огонь в Восточной Гуте для эвакуации раненых

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа по урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной обстановки. Российско-иранско-турецким совместным Координационным центром за сутки продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения огня в провинции Латакия. Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Российский Центр по примирению призывает все стороны конфликта присоединиться к «режиму тишины» на территории Восточной Гуты, объявленному с 00.00 часов субботы 27 января 2018 г. Перемирие позволит обеспечить доставку конвоев с гумпомощью и эвакуацию тяжелобольных и раненых.

В Центре отмечают, что прекращение боевых действий является единственной возможностью и неотъемлемым условием для политического урегулирования конфликта в регионе, а также на всей территории Сирии. Также продолжаются переговоры по режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра.

Такое соглашение уже подписано в Бурдж-эс-Сама провинции Алеппо. Центром по примирению обеспечена доставка питьевой воды жителям Маррат провинции Дейр Эз Зор. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 31 сирийцу, включая 8 детей.

Центр продолжает участвовать в решении вопросов восстановления социально значимых объектов и других проблем гуманитарной обстановки в целях организации возвращения беженцев к местам прежнего проживания. Всего за сутки в свои дома вернулось 146 человек, в том числе в провинции Хомс – 9, в провинции Дейр-эз-Зор – 137 человек.