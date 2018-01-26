Сирийские боевики нарушили режим перемирия в провинциях Латакия и Хомс

Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с нарушениями режима прекращения боевых действий, зафиксировала четыре случая стрельбы в провинциях Латакия и Хомс.

По сообщению Минобороны, беспорядочная стрельбы из минометов и стрелкового вооружения велась в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

В целом же обстановка в зонах деэскалации оценена как стабильная.

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел гуманитарную акцию в населенном пункте Киз-Хиль провинции Алеппо: местное население получило 2,4 тонны продуктов питания и одежды.

Ранее стало известно, что в районе Эт-Танфа сирийские военные ликвидировали боевиков, готовивших теракты в Дамаске, Хомсе и Дейр-эз-Зоре.