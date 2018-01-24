Российские офицеры привезли подарки в детские сады и школы Хомса

Офицеры российского Центра по примирению сторон в Сирии навестили воспитанников школ и детских садов Хомса. Сотрудники привезли подарки детям в один из наиболее сильно пострадавших от действий террористов район города.

Жители этого района Хомса отличились тем, что оказывали наиболее решительное сопротивление боевикам. Здесь дрались за каждый дом, и именно потому эта часть города пострадала так сильно. Практически вся социальная инфраструктура оказалась разрушена.

Из детских садов уцелел только один, сейчас там находится 85 детей, большая часть которых является сиротами, чьи родители погибли, обороняя город. Сотрудники Центра по примирению вручили детсадовцам подарки, а после отправились в соседнюю школу. Там школьники получили в подарок наборы для учебы из России, собранные юнармейцами.