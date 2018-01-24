В Липецке наградили победителей конкурса «Авиадартс»

В Липецком авиацентре прошло торжественное награждение победителей конкурса «Авиадартс», состоявшегося на Армейских международных играх – 2017. Соревнования по воздушной выучке прошли в августе прошлого года на территории Китайской Народной Республики.

Тогда российские летчики заняли первое место. В числе призеров «Авиадартса» оказались несколько экипажей из Липецка. Двенадцать пилотов и офицеров, принимавших участие в подготовке и проведении летных соревнований на «Арми-2017», получили квалификационные знаки отличия военнослужащих, которые вручались впервые.

В том же Липецком авиацентре экипажи истребительной и бомбардировочной авиации ВКС РФ отработали полеты с дозаправкой в воздухе. В учениях приняли участие более 30 экипажей самолетов Су-35С, Су-30СМ, Су-34 и Су-24М, а также летчики групп высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Соколы России». Полеты проходили в дневное и ночное время.