Бои в стратосфере: МиГ-31 перехватил «противника» в ближнем космосе

Камчатские летчики на высотном истребителе МиГ-31 перехватили условного нарушителя государственной границы в ближнем космосе. Учебные бои в стратосфере провели экипажи летчиков-истребителей морской авиации Тихоокеанского флота.

В роли «агрессора» выступил один из экипажей МиГ-31 – на высоте порядка 20 километров он ворвался в воздушное пространство, и тут же по тревоге с авиабазы Елизово на перехват в небо был поднят дежурный истребитель.

На этот раз экипаж перехватчика действовал автономно, без помощи наземных средств ПВО. В ходе учений МиГ развивал огромную скорость до 2,2 тысячи километров в час, хотя для этих самолетов такая скорость – далеко не предел.

«Экипаж истребителя на сверхзвуковой скорости более 2,2 тысячи километров в час занял позицию в нижних слоях стратосферы на высоте более 14 километров, нашел, захватил и уничтожил воздушную цель с помощью электронного пуска ракеты», – сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

После захвата цели экипажи произвели электронный пуск ракеты и успешно уничтожили «противника» на дальности в 100 километров.