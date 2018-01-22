«Листва» уничтожила все мины на пути колонны ракетных комплексов «Ярс»: видео

На учениях Ракетных войск стратегического назначения в Новосибирской области военнослужащие использовали новейшую машину дистанционного разминирования «Листва». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Листва» использовалась на тренировке в качестве сопровождения для подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс». МДР «Листва» обеспечивала «Ярсу» безопасность на маршрутах боевого патрулирования.

Согласно легенде учений диверсанты заложили на маршруте следования колонны с ракетными комплексам около десятка взрывных устройств с дистанционной активацией. Мины попали в поле зрения излучателей «Листвы», и подрывы произошли еще до начала движения колонны – машина дистанционного разминирования обезвредила всю взрывчатку.

«Листва» снабжена блоком сверхвысокочастотного излучения, ранее эта технология не использовалась для обнаружения и ликвидации взрывных устройств. МДР способна обнаружить фугасы и мины на расстоянии до 100 метров.