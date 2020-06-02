РФ готова обсуждать участие Турции в производстве С-400

Россия готова обсуждать с Турцией возможность технологического сотрудничества, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев. Речь идет об участии турецких компаний в производственном процессе ЗРС С-400.

«В дальнейшем мы готовы прорабатывать возможность технологического сотрудничества. То есть участия турецких компаний в производственном процессе», - сказал глава ФСВТС в интервью турецкому телеканалу Eko türk tv.

Шугаев отметил, что такой формат сотрудничества предполагает некий новый этап взаимодействия - более сложный, доверительный, в котором важно найти баланс соблюдения общих интересов.

Он добавил, что переговоры России и Турции о поставке второго комплекта С-400 находятся в продвинутой стадии. Шугаев также рассказал, что портфель заказов Турции на российскую технику оценивается примерно в миллиард долларов.

В марте глава ФСВТС сообщил, что Турция может принять участие в производстве С-400 в рамках обсуждаемой поставки дополнительной партии. По словам Шугаева, никакого ущерба для национальной безопасности РФ такое сотрудничество не принесет.

Москва начала поставки систем ПВО Анкаре в середине июля. После приобретения С-400 Вашингтон, опасаясь, что РФ может получить доступ к секретной информации о новых американских истребителях F-35, приостановил участие Турции в программе производства этих самолетов и пригрозил санкциями.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.

В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают авиабазу Хмеймим.