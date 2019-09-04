Россия и Турция начали консультации по поставкам истребителей Су-35 и Су-57

Россия и Турция ведут консультации о закупке истребителя Су-57 и Су-35, однако о контрактных переговорах речи пока не идет. Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«По Су-57 пока заявок нет, и в связи с этим говорить о каких-то контрактных переговорах пока преждевременно», - сказал Шугаев, подчеркнув, что консультации по Су-35 и Су-57 ведутся.

В ходе визита на авиасалон МАКС-2019 президент России Владимир Путин представил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану истребитель пятого поколения Су-57. В осмотре машины также принимали участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр обороны Турции Хулуси Акар, глава ОАК Юрий Слюсарь.

Позже Эрдоган сообщил о начале переговоров с Россией по поставкам истребителей пятого поколения.

Напомним, что в июле текущего года президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35 Lightning II, поскольку страна объявила о начале поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

При этом на авиасалоне Ле Бурже 25 июля Турция представила полноразмерный макет истребителя пятого поколения, получившего условное пока название TF-X (Turkish Fighter, соответственно, литера «X» означает по-английски «Экспериментальный»).

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Су-35 – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.