Турция изучает характеристики российских Су-35

Турция тщательно изучает технические характеристики сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35, но говорить о покупке российских самолетов еще рано. Об этом сообщил в понедельник глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Турция закупает технологии и оружие, отвечающие ее интересам. Однако слишком рано говорить о том, что мы приобретем Су-35», - приводит агентство Anadolu слова Демира.

Во время посещения авиасалона МАКС-2019 президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану был представлен истребитель пятого поколения Су-57.

Ранее Вашингтон исключил Анкару из программы поставок истребителей F-35. На такой шаг США пошли в ответ на закупку Турцией российских зенитных ракетных систем С-400. После этого Эрдоган заявил, что его страна будет искать такую же технику в другом месте.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.

Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Изменения коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен. Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.