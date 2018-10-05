Названа дата первого полета военного самолета Ил-112В

Новейший российский военный самолет Ил-112B совершит первый полет в октябре или ноябре этого года. Об этом заявил директор программы разработки компании «Ильюшин» Александр Быков.

В данный момент первый летный образец самолета уже прошел полный комплекс частотных наземных испытаний. Дальше Ил-112В передадут на летную станцию авиазавода в Воронеже, где специалисты подготовят машину к первому в ее истории полету.

«Первый полет Ил-112В намечен в Воронеже на осень текущего года» - цитирует ТАСС Александра Быкова.

Наземные испытания прошли в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского и завершились в сентябре. Специалисты проверили системы ручного и автоматического управления, опоры шасси и провели ряд других исследований характеристик машины.

Ил-112В призван заменить турбовинтовые самолеты Ан-26 и Ан-24. Легкий военно-транспортный самолет будет способен перевозить грузы до пяти тонн, солдат, технику и различные вооружения. Для использования в гражданской авиации будет выпущена отдельная модификация под названием Ил-112Т.