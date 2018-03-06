Разработчик рассказал об особенностях модернизированного вертолета «Ночной охотник»

Пилоты новейшего вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник» будут защищены от бронебойных пуль и малокалиберных снарядов, смогут определять цели ночью и на большом расстоянии, сообщил РБК со ссылкой на главу холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского.

«Серьезной модернизации подверглась кабина экипажа, она надежно бронирована, летчики защищены от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 мм», - рассказал он.

Кроме того, командир и летчик-оператор боевой машины смогут получать информацию об окружающей обстановке и работе всех систем в большем объеме благодаря новому бортовому комплексу радиоэлектронного оборудования.

На Ми-28НМ также установлен новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс с повышенной вычислительной производительностью.

«Улучшенные системы ночного видения позволят выполнять боевые вылеты круглосуточно и распознавать цели на больших дистанциях, придавая вертолету дополнительные преимущества в бою», - подчеркнул Богинский.

По его словам, холдинг уже изготовил первую партию из двух вертолетов и готов представить модернизированные «охотники» публике.

«По согласованию с коллегами из Министерства обороны будем готовы показать Ми-28НМ на форуме "Армия-2018"», - сказал он.

В настоящий момент машины проходят государственные испытания.