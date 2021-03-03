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Российский Су-27 сопроводил два бомбардировщика В-1В ВВС США над Балтийским морем

Кира Карон
20:30 03.03.2021
Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.
Российский Су-27 сопроводил два бомбардировщика В-1В ВВС США над Балтийским морем
© Фото: Минобороны России
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Над нейтральными водами Балтийского моря третьего марта российскими средствами контроля воздушного пространства были обнаружены приближающаяся к государственной границе РФ две воздушные цели.

В воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США и сопроводил их над акваторией Балтийского моря.

После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.

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