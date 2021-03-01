Более 10 тысяч человек вакцинировали от COVID-19 в военных госпиталях Поволжья
С февраля препарат доступен для гражданских сотрудников воинских частей и военных вузов, а еще родственников военнослужащих.
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Более десяти тысяч человек вакцинировали «Спутником V» в военных госпиталях Поволжья. Первыми привили медиков, которые работают непосредственно с заболевшими, тех, кто несет боевое дежурство, а также командный состав.
С февраля препарат доступен для гражданских сотрудников воинских частей и военных вузов, а еще родственников военнослужащих.
Процедура проводится добровольно. Перед прививкой желающие вакцинироваться проходят медицинский осмотр. Медики проводят с ними беседы, в которых разъясняют воздействие препарата на организм человека.