Более 10 тысяч человек получили вакцину «Спутник-V» в военных госпиталях в Поволжье

Военные медицинские учреждения Центрального военного округа (ЦВО) вакцинировали компонентом «Спутник-V» более 10 тысяч человек в Поволжье. Прививку получили военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

С февраля прививку начали делать гражданским сотрудникам воинских частей и военных вузов, а также родственникам военнослужащих.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование о воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм человека. Вакцинация проводится только после осмотра и консультирования вакцинируемого терапевтом, а также подписания согласия на введение компонентов препарата.