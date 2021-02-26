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В Минобороны рассказали, как Запад ведет информационно-гибридную войну против России

Андрей Аркадьев
16:40 26.02.2021
США переходят от тактики сдерживания гибридных атак к наступательным действиям во всех сферах: военной, дипломатической, информационной, экономической.
В Минобороны рассказали, как Запад ведет информационно-гибридную войну против России
© Фото: из архива А.Ильницкого
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Западные страны во главе с Соединенными Штатами ведут против России  информационно-гибридную войну с целью подорвать нашу страну, ее социальную и политическую стабильность. Ущерб от таких действий может быть весьма ощутимым.

Как считает советник министра обороны Российской Федерации Андрей Ильницкий, отечественный ядерный щит является гарантом безопасности, а Российская армия укомплектована современным вооружением, что исключает возможность прямого вооруженного столкновения Запада и России.

«США в своем противостоянии с Китаем и Россией переходят к практике "горизонтальной эскалации", где соперничество будет преимущественно проходить ниже порога перерастания в реальные боевые действия - в границах диапазона, получившего известность как "серая зона". "Серая зона" - это оперативное пространство между миром и войной, в котором осуществляются насильственные действия для изменения существующего статус-кво, находящегося ниже порога, который в большинстве случаев спровоцирует военный ответ», - уверен Ильницкий.

По его словам, Вашингтон переходит от тактики сдерживания гибридных атак к наступательным действиям в военной, дипломатической, информационной, экономической сферах. Эти действия координируются на правительственном уровне Советом национальной безопасности, добавил он. Подробнее читайте на сайте еженедельника «Звезда».

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