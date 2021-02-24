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Артиллерийский шторм: тяжелые орудия, минометы и реактивные системы ВВО утопили «противника» в разрывах

Тимур Шерзад
18:29 24.02.2021
Цели корректируют беспилотники. На километровых высотах «Орланы» и «Элероны» непрерывно ведут воздушную разведку. В небе кружат и вертолеты Ка-52.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Крупнокалиберный букет из «Гиацинтов», «Акаций» и «Тюльпанов» в расположение условного врага отправили артиллеристы Восточного военного округа. Адресную доставку, даже к укрытым за сопками целям, обеспечила навесная траектория стрельбы.

Масштабные учения артподразделений проходят сразу на трех полигонах. Огневым раскатам самоходных установок и минометов вторят залпы «Градов» и «Ураганов».

Цели корректируют беспилотники. На километровых высотах «Орланы» и «Элероны» непрерывно ведут воздушную разведку. В небе кружат и вертолеты Ка-52. С десяток боевых «Аллигаторов» подавляют противника пусками реактивных снарядов.

Всего выполнено более 30 огневых задач.

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