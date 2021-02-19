Министру обороны России Сергею Шойгу присвоено звание «Почетный гражданин Московской области». Торжественное награждение прошло в Национальном центре управления обороной.

Удостоверение и грамоту о присвоении высшей награды, а также знак вручил главе Минобороны губернатор области Андрей Воробьев. Имена почетных граждан заносятся в Книгу почетных граждан Подмосковья, информация о них заносится на Доску почета лиц.

Звание «Почетный гражданин Московской области» присваивается за исключительные заслуги: в социально-экономическом развитии региона, в деле защиты прав человека, охраны жизни и здоровья, в укреплении мира и согласия в обществе, за деятельность, способствующую процветанию, повышению ее авторитета на территории страны и за рубежом.

В период пандемии специалисты Минобороны оказывают помощь жителям Подмосковья в борьбе с коронавирусом. В построенных военными многофункциональных медицинских центрах в Одинцово и Подольск, а также в других ведомственных лечебных учреждениях проходят лечение как военнослужащие, так и гражданские пациенты области.