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Научные роты технополиса «Эра» пополнились молодыми учеными

Светлана Головина
17:17 23.01.2021
Присягу приняли 150 выпускников ведущих технических и профильных ВУЗов из более, чем 30 регионов России.
Научные роты технополиса «Эра» пополнились молодыми учеными
© Фото: Минобороны России
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В Анапе состоялось торжественное приведение к военной присяге молодого пополнения научных рот Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Присягу приняли 150 выпускников ведущих технических и профильных ВУЗов из более, чем 30 регионов России.

«Чтобы стоять сейчас в этом строю, операторы упорно учились и уже обладают определенными заслугами в науке, в изобретательской деятельности и многое сделали для того, чтобы стать достойными продолжателями традиций Военного инновационного технополиса "ЭРА"», - отметил в приветственном слове начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Министерства обороны генерал-майор Андрей Гончаров.

Он убежден, что служба в подразделениях технополиса даст хороший старт как в научной деятельности, так и в службе в Вооруженных Силах.

Для участников торжественной церемонии прошел концерт оркестра Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Уточняется, что присяге предшествовал курс интенсивной общевойсковой подготовки, в течение которого будущие операторы научных подразделений осваивали общевоинские дисциплины, изучали уставы и постигали тонкости военной службы.

В ближайшее время молодые ученые под руководством своих наставников, начнут исследования по целому ряду перспективных научных направлений - в области развития геоинформационных платформ военного назначения, гидрометеорологического и геофизического обеспечения, малых космических аппаратов, технологий искусственного интеллекта, суперкомпьютеров, гридтехнологий и других.

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