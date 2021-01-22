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Оркестр под окнами и салют: в Ленобласти поздравили ветерана, которому исполнилось 105 лет

Андрей Аркадьев
18:03 22.01.2021
В одном из боев августа 1944 года, Валентин Прокофьевич вместе с подчиненными, силами четырех Т-34-85 подбили 12 немецких танков, потеряв при этом только одну машину.
Оркестр под окнами и салют: в Ленобласти поздравили ветерана, которому исполнилось 105 лет
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Сесторецке со 105-летием торжественно поздравили ветерана Великой Отечественной войны. Для Валентина Прокофьевича Рослякова военнослужащие устроили персональный концерт во дворе дома.

Оркестр исполнил песни военных лет, среди которых прозвучала и дорогая для фронтовика композиция «Три танкиста». В завершении выступления в небо полетели салюты. Мотострелковая бригада дала ровно 105 залпов.

Валентин Прокофьевич Росляков прошел практически всю войну. Участвовал в боях за Белгород, Харьков, сражался за Прибалтику. Награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, медалями «За боевые заслуги»  и «За победу над Германией».

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