Оркестр под окнами и салют: в Ленобласти поздравили ветерана, которому исполнилось 105 лет

В Сесторецке со 105-летием торжественно поздравили ветерана Великой Отечественной войны. Для Валентина Прокофьевича Рослякова военнослужащие устроили персональный концерт во дворе дома.

Оркестр исполнил песни военных лет, среди которых прозвучала и дорогая для фронтовика композиция «Три танкиста». В завершении выступления в небо полетели салюты. Мотострелковая бригада дала ровно 105 залпов.

Валентин Прокофьевич Росляков прошел практически всю войну. Участвовал в боях за Белгород, Харьков, сражался за Прибалтику. Награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».