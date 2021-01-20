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На российскую базу Кант в Киргизии доставили первую партию вакцины от COVID-19

Тимур Шерзад
16:44 20.01.2021
На российскую базу Кант в Киргизии доставили первую партию вакцины от COVID-19
© Фото: Министерство обороны России
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На территорию российской базы Кант в Киргизии доставили первую партию из двухсот доз вакцины от COVID-19. Доставка была осуществлена военно-транспортным самолетом ЦВО. В процессе использовались специальные контейнеры, необходимые для соблюдения холодовой цепи. 

Первыми прививку поставят работающие на базе медики, военнослужащие на боевом дежурстве, а также командный состав. 

Прежде чем начать вакцинацию, с военнослужащими проведут беседы о COVID-19, вакцине Гам-КОВИД-Вак, и возможных побочных явлениях от нее. Вакцинировать будут исключительно с письменного согласия, добровольно. 

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