На российскую базу Кант в Киргизии доставили первую партию вакцины от COVID-19
© Фото: Министерство обороны России
На территорию российской базы Кант в Киргизии доставили первую партию из двухсот доз вакцины от COVID-19. Доставка была осуществлена военно-транспортным самолетом ЦВО. В процессе использовались специальные контейнеры, необходимые для соблюдения холодовой цепи.
Первыми прививку поставят работающие на базе медики, военнослужащие на боевом дежурстве, а также командный состав.
Прежде чем начать вакцинацию, с военнослужащими проведут беседы о COVID-19, вакцине Гам-КОВИД-Вак, и возможных побочных явлениях от нее. Вакцинировать будут исключительно с письменного согласия, добровольно.