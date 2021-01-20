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Юрий Ставицкий: в 2020-м инженерные войска тренировались интенсивнее, чем в 2019-м

Тимур Шерзад
11:55 20.01.2021
В программах учений учитывался опыт, приобретенный в современных военных конфликтах. 
Юрий Ставицкий: в 2020-м инженерные войска тренировались интенсивнее, чем в 2019-м
© Фото: "Красная Звезда"
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Об интенсивности учений инженерных войск за 2020 год в интервью «Красной звезде» рассказал начальник инженерных войск Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

«В прошлом году всего было организовано и проведено 95 основных мероприятий боевой подготовки, в том числе 55 учений различного уровня и масштаба, что на 10% выше аналогичного показателя 2019 года», - отметил он.

Ставицкий добавил, что в программах учений учитывался опыт, приобретенный в современных военных конфликтах. 

Помимо этого, было еще раз проверено право ударных подразделений называться таковыми. Части сдавали нормативы - как по физической и тактико-специальной подготовке, так и по вопросам мобилизационной готовности. Было проверено состояние техники и вооружения, а также уровень морально-психологического состояния личного состава, уровень дисциплины в частях. 

Подтвердить статус ударных частей смогли инженерный батальон штурма и разграждения, рота инженерной разведки инженерно-саперной бригады, а также понтонная рота, принадлежащая к понтонно-мостовой бригаде центрального подчинения. 

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