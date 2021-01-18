Генерал-майор Марчук: при управлении космическими аппаратами нет права на ошибку

Начальник Главного испытательного космического центра имени Титова, генерал-майор Сергей Марчук, в интервью «Красной Звезде» рассказал о сложностях управления с Земли космическими аппаратами.

Управление имеет свой технологический цикл для каждого спутника. Это - единый процесс, состоящий из согласованных между собой и распределенных по временной шкале операций. Одно всегда вытекает из другого.

«Космический аппарат – это сложное техническое изделие, которое имеет большое количество различных систем, отвечающих за выполнение той или иной задачи. И главная особенность управления им заключается в том, что у лиц, принимающих решения, нет права на ошибку. Каждое их действие должно быть верным и оперативным», - подчеркнул Марчук.

Правда, автоматизированные системы позволяют упростить процесс принятия решений. Например, автономная спутниковая навигация и ретрансляционный способ управления спутниками позволили отказаться от части «ручной работы». Хотя это, конечно, не значит ослабления требований к подготовке личного состава - для управления космическими кораблями требуется высокий профессиональный уровень.