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Генерал-майор Марчук: при управлении космическими аппаратами нет права на ошибку

Тимур Шерзад
13:44 18.01.2021
Автоматизированные системы управления позволяют упростить процесс, но профессиональные требования к личному составу и ответственность все равно остаются высокими.
Генерал-майор Марчук: при управлении космическими аппаратами нет права на ошибку
© Фото: "Красная Звезда"
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Начальник Главного испытательного космического центра имени Титова, генерал-майор Сергей Марчук, в интервью «Красной Звезде» рассказал о сложностях управления с Земли космическими аппаратами. 

Управление имеет свой технологический цикл для каждого спутника. Это - единый процесс, состоящий из согласованных между собой и распределенных по временной шкале операций. Одно всегда вытекает из другого.

«Космический аппарат – это сложное техническое изделие, которое имеет большое количество различных систем, отвечающих за выполнение той или иной задачи. И главная особенность управления им заключается в том, что у лиц, принимающих решения, нет права на ошибку. Каждое их действие должно быть верным и оперативным», - подчеркнул Марчук. 

Правда, автоматизированные системы позволяют упростить процесс принятия решений. Например, автономная спутниковая навигация и ретрансляционный способ управления спутниками позволили отказаться от части «ручной работы». Хотя это, конечно, не значит ослабления требований к подготовке личного состава - для управления космическими кораблями требуется высокий профессиональный уровень. 

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