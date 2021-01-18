Начальник Главного испытательного космического центра оценил состояние орбитальной группировки России
Орбитальная группировка космических аппаратов РФ насчитывает более ста шестидесяти космических аппаратов. Семьдесят процентов из них управляются Главным испытательным космическим центром имени Титова. Об этом в интервью газете «Красная Звезда» рассказал начальник этого Центра, генерал-майор Сергей Марчук.
Группировка состоит из спутников, выполняющих ряд задач. Это навигация, связь, метеорология, топогеодезия, дистанционное зондирование планеты и мониторинг ее поверхности. Кроме того, спутники помогают науке и решению социально-экономическим вопросов.
Диапазон высот для этих спутников - от 200 до 40 000 километров.
«Отдельного внимания заслуживают космические аппараты, формирующие глобальную навигационную спутниковую систему, а также функционирующие на геостационарной орбите для организации непрерывной и глобальной связи», - отметил Марчук.
Главный испытательный космический центр ведет непрерывные испытания новых образцов. Этим занято более четырехсот пятидесяти боевых расчетов, которые осуществляют круглосуточно протекающие сеансы управления.