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Шойгу объяснил успех российских военных медиков в борьбе с COVID-19

Вадим Синицын
07:50 26.08.2020
В интервью «Звезде» министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о роли военных медиков и войск РХБЗ, которые прибыли на помощь в пострадавшие от коронавируса страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Последние полгода в жизни России были непростыми, и в первую очередь это было связано с пандемией коронавируса. Российская армия была на передовой в борьбе с вирусом не только на родине, но и за рубежом. В интервью «Звезде» министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о роли военных медиков и войск РХБЗ, которые прибыли на помощь в пострадавшие от коронавируса страны.

«Начнем с того, что они знания привезли туда - сначала. Наши знания, наш опыт, наши умения. Многие страны, которым мы помогали, не пережили того, что пережила наша страна. У них не было таких крупных аварий, как у нас на Чернобыльской АЭС, у них не было такой необходимости заниматься дезактивацией по радионуклидам. Это самое сложное - дезактивация огромных территорий. Нами за это время, естественно, была создана техника и технологии, которые позволяли нам обрабатывать большие территории и обеззараживать, обезвреживать их от разного вида инфекций. От разного вида воздействий – радиационных, химических и бактериологических. Туда поехали те, кто занимался у нас до этого несколько лет назад. Вы, наверное, знаете о том, что нашим 48-м институтом была разработана вакцина от Эболы. Вместе, опять же, с центром Гамалеи. Чтобы ее испытать, чтобы это все сделать, провести, наши ребята поехали туда. Туда, где как раз была большая эпидемия этого страшного заболевания Эбола. Поэтому у нас очень опытные ребята, очень опытные врачи, эпидемиологи. Конечно, в сочетании с нашими коллегами из министерства здравоохранения, в первую очередь. Это такой очень хороший, тесный получился коллектив, который работал в Италии, и в Сербии, и в Боснии Герцеговине работал, продолжает работать в Армении»,- рассказал министр обороны.

Благополучно вернувшись домой, военные медики приняли участие в борьбе с коронавирусом в Российской Федерации. За рекордные сроки в стране возвели множество мобильных госпиталей, где получившие «боевой опыт» специалисты продолжили противостоять вирусу.

«Слава богу, они все вернулись и дальше поехали по стране по поручению Верховного главнокомандующего. Мы ставили наши мобильные госпитали в разных субъектах России. Там, где доступность трудная, там, где надо было действительно локализовать прям на месте эти вещи. Там также все справились успешно. Конечно, не могу не отметить большую задачу, которую поставил перед нами президент - по строительству госпиталей за короткие сроки. Это хорошо оснащенные и качественно построенные очень надолго. Это не какие-то времянки. Такие, знаете, основательные сооружения. Но у нас 55 дней - это называлось "затянули что-то". Делалось очень быстро. Сейчас мы заканчиваем строительство еще четырех таких госпиталей. Надеюсь, что к концу сентября все они будут завершены. Таким образом у нас будет в общей сложности 26 госпиталей за полгода», - отметил Сергей Шойгу.

Эффективность, с которой российская армия боролась и продолжает бороться с COVID-19, наводит на мысли о том, что в Министерстве обороны есть план на любой экстренный случай. Однако заслуга принадлежит в первую очередь специалистам ведомства, чьи идеи и разработки удается оперативно воплотить в жизнь. В числе этих специалистов — эксперты, разработавшие вакцину от COVID-19 совместно с институтом Гамалеи.

«Конечно, хотелось бы, чтобы у нас на каждый случай был свой план. На какие-то у нас, конечно, есть планы. Но в основном это идеи и разработки очень талантливых моих коллег, с которыми я работаю вместе. Начиная с моих заместителей, заместителей министра обороны, директора департаментов, очень деятельные, очень энергичные люди. Завершу с пандемией тем событием, которое собственно прозвучало громко по всему миру. Это, конечно, вакцина. Вакцина, которую разработал институт Гамалеи и наш 48-й Центр. Это как раз тот коллектив, который занимался вакциной от Эболы. Этот же коллектив занялся этим. Я бы не хотел говорить, кто больше вложил, но это работало большое научное сообщество, и такое консолидированное. Опыт, наработки, собственно, дали тот результат. Вы это видели, все это видели, что фактически этим почти в ручном режиме, еженедельно, если не ежедневно, занимался президент, который собирал ученых, который спрашивал, который прислушивался к ним. Ведь можно же пойти по другому пути. Сказать, кто-нибудь сделает, и мы купим. Но это не так. Президент, конечно, уделяет этому огромное внимание», - заключил министр.

Добровольная вакцинация от COVID-19 начнется уже на следующей неделе. Первыми прививки поставят врачам и школьным педагогам, а также другим представителям групп риска. Новейший и первый в мире препарат от коронавируса был разработан совместно специалистами Минобороны РФ и экспертами Научного центра имени Гамалеи.

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