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Шойгу раскрыл данные по программе перевооружения ВС РФ

Ян Брацкий
07:50 25.08.2020
Реализация программы перевооружения российской армии находится на личном контроле у президента.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Программа перевооружения российской армии выполнена на 70%. Такие цифры в интервью «Звезде» озвучил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на полях Международного военно-технического форума «Армия-2020».

«Я напомню о том, что это решение нашего президента - создать такую программу перевооружения армии, пришло не случайно. Я не буду перечислять те события, которые предшествовали принятию такого решения, но если вы вспомните русско-японскую войну и принятие решения Столыпиным, когда он нам сказал - "Вот надо нам направить большие средства, серьезные средства на перевооружение армии"… Сейчас тоже был ряд событий, которые заставили нашего президента принять такое решение», - отметил глава Минобороны.

По его словам, решение далось не легко и потребовало много мужества и уверенности в необходимости его принятия.

«Потому что я понимаю, что когда стоит чемодан с деньгами, из которого надо брать только на эти цели, есть много желающих, которые говорят - "Ну, одну купюрку возьмем, ничего страшного. А давайте еще одну"... и так далее. Здесь, конечно, президент установил жесточайший контроль за выполнением. Два раза в год мы собираемся, закрываемся от всех, и идет целая серия совещаний, где, бывает, в день заслушивается там по 9-12-16 тем и докладов», - рассказал Шойгу.

Вся эта напряженная работа не могла не дать своих результатов, отметил он. Указанные 70% - средний показатель исполнения программы по перевооружению. Где-то он выше, а где-то эта цифра почти достигнута.

«Скажем, у нас больше 90% - это береговые ракетные комплексы, там за 90% современности, даже за 95% где-то. На Военно-воздушные силы 78% современности, а ПВО, там уже 88% современности. В целом ВКС - там за 70%. В космосе мы вышли за 80% современности», - рассказал глава Минобороны.

Больших успехов удалось добиться в сухопутных войсках, добавляет Сергей Шойгу.

«Там у нас и "Искандер", "Бал", и другие ракетные комплексы, которые мы получаем серийно, стабильно, это не может нас не радовать. В целом это дает результат выхода на 70%, в этом году. Я думаю, эта задача реализуемая. Но вы же понимаете, что если береговые комплексы за 90%, а в другом роде или виде войск оружия 50%, мы же не можем сложить и поделить пополам. Нам надо, чтобы везде было выше 70% или 70% как минимум», - констатировал министр.

В воскресенье, 23 августа, министр обороны Сергей Шойгу объявил Международный военно-технический форум «Армия-2020» открытым. Форум пройдет с 23 по 29 августа. Он стал первым в этом году конгрессно-выставочным мероприятием международного уровня в сфере обороны не только в России, но и в мире. 

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