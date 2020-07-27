Российские военные медики приступили к лечению пациентов с коронавирусом в Бишкеке

Военные медики, которые ранее прибыли из Российской Федерации в Киргизию для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, осмотрели 70 пациентов, находящихся на лечении в военном госпитале в Бишкеке.

Двенадцать российских врачей-реаниматологов, терапевтов и медсестер-анестезистов проанализировали лечение всех пациентов, в том числе четырех человек в тяжелом состоянии, и внесли свои корректировки в алгоритм лечения. На данный момент медики организовали круглосуточное дежурство для наблюдения за всеми пациентами.

«Вместе с нашими киргизскими коллегами мы проводим лечение и уход за пациентами, которые находятся в данном отделении, проводим инфузионную терапию, оксигенацию пациентов. Сложностей никаких нет, только организационные вопросы в плане расположения. Нам все показали и объяснили, где что находится, какая аппаратура, какие лекарственные препараты. Так что мы легко вошли в работу и в нужное русло», - рассказала медицинская сестра-анестезист медицинской бригады МО РФ Наталья Островская.

Ранее самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с подмосковного аэродрома Чкаловский на аэродром российской военной базы Кант, было доставлено медицинское имущество и шесть врачебно-сестринских бригад лечебных учреждений Минобороны России. Две бригады были направлены в город Ош, остальные остались в Бишкеке.