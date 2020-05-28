Около 6 тысяч военнослужащих пополнят ряды соединений и воинских частей ВДВ в ходе весеннего призыва

В ходе весеннего призыва граждан на военную службу, который продлится до 15 июля, первые команды новобранцев прибыли в соединения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Всего около 6 тысяч военнослужащих по призыву пополнят ряды всех соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск, от Уссурийска до Пскова, за исключением Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, которое комплектуется только военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

Накануне первая команда призывников прибыла в прославленный гвардейский десантно-штурмовой полк Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в д. Череха Псковской области, который воспитал героев 6 роты.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой, по прибытии военнослужащих в воинские части, с ними в обязательном порядке проводятся все необходимые профилактические мероприятия.

В дальнейшем, прибывший личный состав размещается на территории воинской части в специальном пункте. Данный пункт оборудован в отдельном здании, обеспечен запасом защитных медицинских масок и средств дезинфекции. Для новобранцев в течение 14 дней будет организована ежедневная трехразовая термометрия. Прием пищи будет осуществляться отдельно от остальных военнослужащих, еда и одноразовая посуда будет доставляться к месту размещения.

В эти дни личный состав пройдет медицинскую комиссию и углубленное психологическое обследование.