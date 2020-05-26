Обработка кораблей и подлодок: в Северодвинске провели дезинфекцию предприятий судостроительной отрасли

Подразделения РХБЗ Беломорской военно-морской базы в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции провели дезинфекцию на предприятиях судостроительной отрасли в городе Северодвинске.

Дезинфекции были подвергнуты строящиеся и ремонтирующиеся корабли и подводные лодки.

Ранее специалисты РХБЗ Северного флота проводили дезинфекцию помещений контрольно-пропускных пунктов, проходных главных эллингов судоверфи и других объектов, где трудилось большое число работников Центра судоремонта «Звездочка» и Северного машиностроительного предприятия.

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Для борьбы с коронавирусной инфекцией в военных гарнизонах Северного флота сформировано около 400 подразделений, предназначенных для дезинфекции военных объектов и учреждений и поддержания санитарного режима в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

В состав подразделений включены более тысячи штатных и нештатных специалистов РХБЗ кораблей и частей Северного флота. В ежедневном режиме они решают задачи по специальной обработке более 1600 объектов, в том числе зданий, где расположены не только учреждения Министерства обороны, но и военные правоохранительные органы.

К дезинфекции военных объектов специалисты РХБЗ приступили с конца марта. В мае военнослужащие стали обрабатывать объекты ОПК и объекты общественного пользования в городах и военных гарнизонах. Ежедневно на эти цели они отводится свыше 6,5 тонн дезинфекционных растворов.