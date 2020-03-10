Ту-142 ВМФ РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США.
© Фото: Минобороны России
Два дальних противолодочных самолета Ту-142 морской авиации ВМФ РФ совершили плановый полет продолжительностью около 12 часов над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
На некоторых этапах маршрута российские воздушные суда сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС Соединенных Штатов.
Полет российских Ту-142 выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.