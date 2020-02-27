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Начальник Генштаба ВС РФ: есть вопросы к военной активности НАТО на границе с Россией

Андрей Аркадьев
14:57 27.02.2020
Планируемые в ближайшее время учения стран альянса проводятся на основе антироссийских сценариев, заметил Герасимов.
Начальник Генштаба ВС РФ: есть вопросы к военной активности НАТО на границе с Россией
© Фото: Минобороны России

Усиление военной активности НАТО у российских границ, а также подготовка учений альянса по «антироссийскому сценарию» вызывают серьезную обеспокоенность. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуантром заявил.

«Вместе с тем есть ряд вопросов, вызывающих серьезную обеспокоенность. В первую очередь - это усиление военной активности НАТО у российских границ. Планируемые в ближайшее время учения проводятся на основе антироссийских сценариев, предусматривающих отработку наступательных операций», - сказал Герасимов.

По его словам, в условиях отсутствия диалога на уровне военных такие мероприятия носят «явно провокационный характер».

В то же время начальник российского Генштаба отметил, что между российским и французским военными ведомствами функционирует канал оперативной связи. Кроме того,  выполняется российско-французское соглашение о предотвращении инцидентов между самолетами и кораблями.

Герасимов заверил Лекуантра, что российское Министерство обороны готово к развитию российско-французского взаимодействия по всему спектру проблем глобальной и региональной безопасности, о чем ранее договорились президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон.

Лекуантр подтвердил, что отношения действительно продвигаются и признался, что цели его визита - достичь взаимопонимания в оценках  кризисных ситуаций.

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