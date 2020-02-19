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Участников марш-броска ВДВ к 75-летию Победы поздравили в Москве

Андрей Аркадьев
14:58 19.02.2020
Военнослужащие провели более 200 патриотических акций, посетили более 50 участников ВОВ.
Участников марш-броска ВДВ к 75-летию Победы поздравили в Москве
© Фото: Минобороны России

В Москву прибыли военнослужащие Воздушно-десантных войск, участвовавшие в марш-броске в честь 75-летия Великой Победы и 90-летия со дня образования ВДВ.

Чествование 250 десантников состоялось на Поклонной горе, на площади у Вечного огня в Парке Победы. Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил военнослужащих.

Участники стартовали из восьми городов страны 1 февраля. Завершился марш-бросок 17 февраля в подмосковном Наро-Фоминске. За это время десантники преодолели на лыжах и пешком тысячи километров, посетили более 70 городов и сел, в том числе города-герои и города воинской славы.

По словам Сердюкова, общая протяженность всех маршрутов превысила 7,5 тысяч километров, но несмотря на сложные условия, все участники марш-броска дошли до финиша.

Во время остановок участники проводили памятные акции, посещали ветеранов, демонстрировали свои навыки и умения в рамках показательных выступлений, а также новое вооружение и экипировку.

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