Огонь из пушек и пулеметов: танкисты отстрелялись по целям в Ставрополье

На полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае прошли ночные учения танкистов, в ходе которых военнослужащие поразили летящие воздушные объекты. Танки были оснащены новейшими системами управления огнем «Сосна-У», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Экипажи Т-72Б3 на ходу вели огонь из 125-мм пушек по появляющимся и движущимся мишеням расстоянии до двух тысяч метров, а также из крупнокалиберных пулеметов «Корд» по воздушным целям. Кроме того, танкисты выполнили ведение фланговой стрельбы в движении.

«Особое внимание при проведении занятий уделялось совершенствованию навыков использования новейшей системы управления огнем «Сосна-У». Цифровой баллистический вычислитель системы позволяет в несколько раз сократить время расчетов движения цели, а улучшенные оптические каналы дают возможность уверенно брать ее на сопровождение на дистанциях до 5 тыс. м», - говорится в сообщении.

Механики-водители выполнили контрольные упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности в ночное время. В занятиях по огневой подготовке участвовали более 200 военнослужащих, были задействованы свыше 40 единиц вооружения и техники.