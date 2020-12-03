Начнут с медиков: в ЗВО поступила первая партия вакцины от COVID-19

Крупную партию противоковидной вакцины доставили в Западный военный округ. Как сообщили в пресс-службе ЗВО, в войска завезли около 1200 доз.

Сначала прививку поставят личному составу, который находится на боевом дежурстве. В числе первых и медперсонал, работающий с пациентами с COVID-19.

Ранее российский препарат «Спутник V» доставили в Хабаровск самолетами военно-транспортной авиации в специальных термоконтейнерах. Вакцина поступила также в Центральный и Южный военные округа и на Северный флот.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, планируется привить от COVID-19 более 400 тысяч военнослужащих.