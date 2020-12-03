Моряки фрегата «Адмирал Касатонов» получили прививки от COVID-19

Моряков фрегата «Адмирал флота Касатонов» привили от коронавируса вакциной Гам-КОВИД-Вак перед отправкой в дальний поход. Они стали первыми военнослужащими, которые проходят плановую вакцинацию от COVID-19 на Северном флоте.

«Спланировано проведение вакцинации личного состава кораблей и частей, убывающих в дальнюю морскую зону. Вакцина двухкомпонентная, вводится с промежутком в 21 день. Производится вакцинация здоровых людей», - рассказал начальник лечебно-профилактического отделения медслужбы Северного флота Николай Бурцев.

В пресс-службе флота уточнили, что прививки ставят представителям органов военного управления. Всего в декабре ожидается поставка 5 000 доз.

В российских Вооруженных силах началась массовая вакцинация от коронавируса. В первую очередь прививку делают военным медикам и тем, кто несет боевое дежурство. Препарат уже поступил в Центральный и Южный округа. В Минобороны подчеркивают, что вся процедура исключительно добровольная.