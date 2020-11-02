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Специалисты РХБЗ откачали более 100 тонн химикатов из скважин в Усолье-Сибирском

Роман Захаров
05:05 02.11.2020
Военнослужащие продолжают проводить химический мониторинг в районе рабочей площадки и на площадке цеха ртутного электролиза.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сводный отряд Минобороны, который прибыл в город Усолье-Сибирское Иркутской области для проведения мероприятий по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на территории «Усольехимпром», обеспечил безопасное извлечение свыше 100 тонн жидких химических отходов из скважин рассолопромысла, находящихся под давлением. Специалисты РХБ защиты выполняли мероприятия по постановке водяных завес на рабочей площадке для обеспечения химической безопасности во время проводимых работ.

Кроме того, военнослужащие продолжают проводить химический мониторинг в районе рабочей площадки и на площадке цеха ртутного электролиза.

Сводный отряд Министерства обороны прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа. Он выполнял задачи по постановке водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, ведет мониторинг химической обстановки, отбирает пробы для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. Лабораторные исследования проходят на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБЗ.

Подразделения РХБ защиты Минобороны России привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина.

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